Sport femminile. Siglata la carta etica

Il Comune ha sottoscritto la "Carta Etica per il Superamento dei Divari e delle Discriminazioni di Genere nello Sport Femminile". La firma ufficiale al documento, promosso dalla sezione versiliese del Soroptimist Club in collaborazione con la commissione pari opportunità, è stata apposta due giorni fa nella sala del consiglio comunale.

Il testo della Carta impegna il Comune alla promozione, nell’ambito delle sue competenze e in collaborazione con associazioni, enti e società, dell’abbattimento di ogni stereotipo e pregiudizio, incoraggiando in particolare le bambine e i bambini a interessarsi e praticare la disciplina sportiva che più interessa loro. Inoltre, l’amministrazione si interesserà al mantenimento e al funzionamento degli spazi dedicati allo sport e al coinvolgimento delle famiglie e delle scuole per stimolare l’adozione delle buone prassi per colmare il divario di genere o dovuto alle disabilità. Un impegno, quindi, che ha al primo posto la parola “inclusione”, in tutte le sue variegate sfumature.

A sottoscrivere ufficialmente l’accordo sono stati l’assessore allo Sport Luca Mecchi e la presidentessa del Soroptimist Club Viareggio Versilia Maria Luisa Murri. "La sottoscrizione di questa Carta da parte dei Comuni della Versilia è un obiettivo primario per la nostra associazione – spiega Murri –; per questo ringraziamo Camaiore per aver voluto condividere, sostenere e percorrere insieme a noi questo percorso, che ha un unico grande scopo: il raggiungimento della parità dei diritti nello sport per tutte le bambine, ragazze e donne. Siamo molto fiduciosi: giornate come questa ci rafforzano nei nostri intenti".