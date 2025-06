"Via Mazzini. Appena aperta e già sporca"

Dalla stazione al mare, la consigliera comunale della Lega Maria Pacchini, insieme ad Alfreda Del Carlo del direttivo del partito, ha attraversato la nuova via Mazzini. A distanza di poche settimane dall’inaugurazione "Il marmo che riveste i marciapiedi risulta macchiato nella sua interezza" afferma Del Carlo. Raccogliendo poi le testimonianze dei residenti "sono emerse diverse criticità. Il camminamento pedonale – afferma Pacchini – in alcuni tratti è veramente esiguo rispetto alla ciclabile, la carreggiata è stretta e la riduzione dei parcheggi crea problemi". Nel tempo la consigliera Pacchini ha presentato una serie di richieste di accesso agli atti "per conoscere i criteri di fruibilità, in particolare per le persone con disabilità. Ma anche all’eventuale convenzione per la pulizia della strada e sulla manutenzione di fiori e piante, perché – continua la consigliera – se i commercianti o i residenti arrivano a intervenire armati di annaffiatoio, viene da pensare che potrebbe esserci qualche problema". Così, a seguito delle risposte ricevute e anche di quelle ancora attesa, "ho presentato in merito un’interrogazione all’assessore alla pianificazione strategica della città". La Lega chiede di conoscere "se c’è stata una sottovalutazione sul rendimento dei materiali usati o qualche carenza nel sistema di manutenzione, o – prosegue ancora Pacchini – se sia sorta qualche altra problematica e ci siano già stati interventi di pulitura". "Fatto sta – concludono le rappresentanti della Lega – che percorrendo il marciapiede di via Mazzini, appena terminata, chiunque può rendersi conto dello stato in cui versa".