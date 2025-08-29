Il piano dei parcheggi. Tre milioni di investimento per i posti auto nei paesi

Saranno presenti anche il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale Stefano Baccelli per l’inaugurazione dell’opera pubblica a Vado dato che il finanziamento è stato fornito proprio dalla Regione per euro 350.000, comprensivo anche dei lavori per il parcheggio della Dogana. "Entro i primi 15 giorni di settembre vi sarà l’inizio del cantiere per 22 posti auto alla Dogana finanziato dalla Regione - assicura il sindaco Marcello Pierucci - adesso partiremo con una campagna di presentazione di tutti i progetti".

Entro la fine dell’anno saranno affidati infatti i lavori di dotazione di stalli in varie frazioni: Buchignano per 15 posti auto, Cafaggiolo a Capezzano, Anticiana per 10 posti, Stignano per 8 posti, Panicale per una decina di posti e la Bastianella a Pedona ancora per una decina di posti. Tanti, tantissimi dunque e tutti chiesti a più riprese dai cittadini. "Si sta ultimando inoltre il progetto di Gombitelli per il 2026 nel centro - aggiunge Pierucci - dato che noi non agiamo se non per il bene della comunità. Il precedente parcheggio realizzato infatti era fuori mano e mai utilizzato". Ed è costato una causa al Comune per mezzo milione di euro.

A settembre e ottobre l’assessore Graziano Dalle Luche girerà il territorio per presentare i lavori. Entro 15 giorni partiranno infine gli interventi del parcheggio in via Fondi: "Nell’occasione rifaremo in via Fondi anche tutta la pubblica illuminazione attualmente carente chiude Dalle Luche - e, a seguire, Gaia riasfalterà sempre tutta la strada dove ha sostituito i tubi del servizio idrico".