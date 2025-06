Ex Montecatini al Comune: piazzale, locali e parcheggi: "Così sblocchiamo lo stallo"

Ex Montecatini: il Comune acquisisce piazza, piazzale, fondi e parcheggio. In arrivo 400 posti auto vicino al centro storico. E’ in dirittura d’arrivo l’operazione che consentirà a palazzo Civico di prendere possesso di diversi immobili nell’area ex Montecatini.

Si tratta di quasi 11mila metri quadrati di spazi esterni, che sono compresi tra piazza Brucellaria e largo Ugo Mazzuchelli, poi ancora due fondi per complessivi 15 vani in tutto con ingresso sulla piazza, quasi 10mila metri quadrati di parcheggio interrato al livello meno due e poi 27 box auto, i quali si trovano al livello meno uno. Tutti questi immobili passeranno dunque a titolo gratuito dall’immobiliare ‘La Rosa’ al Comune, parallelamente poi palazzo Civico e la società sottoscriveranno una convenzione per la concessione gratuita a quest’ultima della gestione dei parcheggi interrati. L’intera operazione è stata illustrata dall’assessore al Patrimonio Carlo Orlandi nella commissione presieduta da Benedetta Muracchioli e, dopo l’espletamento di tutti i passaggi di rito, la delibera sarà portata in consiglio comunale per la definitiva approvazione.

"Con questa transazione restituiremo ai carraresi un’area importante della loro città – sottolinea Carlo Orlandi -. Grazie a un lavoro scrupoloso siamo riusciti a sbloccare una situazione di stallo che per anni ha rappresentato un freno allo sviluppo di Carrara est e non solo. Con questa operazione non solo si potrà aprire un parcheggio da oltre 400 posti a ridosso del centro, ma il Comune entrerà in possesso di fondi e spazi che potranno essere messi a disposizione di tutti. E’un altro obiettivo che come amministrazione ci eravamo posti fin dall’insediamento, riuscendo a portarlo a termine. Un grazie ai lavoratori e ai dipendenti comunali che hanno seguito le operazioni".

Riguardo al grande parcheggio interrato della ex Montecatini, nelle scorse settimane la giunta comunale ha deliberato le tariffe. Sulla base di un accordo con la società immobiliare ‘La Rosa’, futura concessionaria dell’area, si è stabilito che per tutti quegli stalli verrà applicata la tariffa della zona verde, 50 centesimi l’ora. La società potrà proporre convenzioni con determinate categorie, come dipendenti pubblici o commercianti, o in occasioni di avvenimenti del Comune.