Il Parco (poco) protetto. Fioriscono le discariche tre le dune alla Lecciona

Nascono come funghi, per lo più lungo i controvialetti che dalla Macchia Lucchese sfociano al mare. Piccole discariche di rifiuti, spesso fatte di sacchetti abbandonati con i resti di merende, ma anche da scarti dell’edilizia, che finiscono per appestare la riserva naturale della Lecciona. Area (non abbastanza) protetta del Parco di Migliarino San Rossore, che vive uno stato di profonda incuria come testimoniano le immagini raccolte da Marco Ninci, anima dell’accademia Gens che, proprio nella Macchia, ha la sua base operativa. Da lì partono le escursioni con le piccole "reclute" che imparano così a conoscere, e rispettare, il territorio.

"Negli ultimi mesi – spiega Ninci – la situazione è peggiorata radicalmente. E lungo il viale Europa, nel collegamento tra la Darsena e la Marina di Torre del Lago, oltre alla solita spazzatura capita spesso di trovare anche siringhe e profilattici". Testimonianze di un’intensa attività di spaccio e di prostituzione che "rischia di rendere quest’area del Parco invivibile".

Per questo l’Accademia Gens, con la “Pattuglia Cervi“ del Gruppo Scout Pisa 2 Cngei, per domenica ha organizzato una mattina di pulizie lungo il sentiero della Lecciona. L’appuntamento è alle 9.30, ritrovo alla sbarra d’ingresso al parco sul fronte della Darsena. "Chiunque voglia partecipare – prosegue Ninci – è il benvenuto. L’obiettivo è ripulire la Lecciona dai rifiuti che durante l’inverno si sono accumulati. E restituire a quest’area così importante e delicata del territorio – conclude Ninci – la cura e il decoro che merita. E renderla accogliente in vista della primavera".