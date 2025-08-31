Perché serve il piano casa

Perché serve il piano casa
31 ago 2025
DANIELE MASSEGLIA
Il Don Lazzeri Stagi "esce" dall’aula. Quest’anno debuttano i corsi di vela

Il progetto è finanziato da fondi europei e punta a favorire la socialità degli studenti delle superiori

Il dirigente scolastico Giovanni Fiorillo per il secondo anno consecutivo traghetterà l’istituto superiore «Don Lazzeri Stagi»

"Le vele del nostro istituto vogliono spingere i ragazzi verso il futuro". Non è solo una metafora quella utilizzata dal dirigente del "Don Lazzeri-Stagi" Giovanni Fiorillo per annunciare la novità in partenza per il 2025-2026. Il progetto, intitolato "Pietrasanta insieme: competenze, inclusione e futuro" e finanziato con fondi europei, consiste infatti in corsi di vela mirati a favorire la socialità degli studenti anche fuori da aule e laboratori. L’iniziativa fa parte del "Piano estate" e come detto prenderà il via quest’anno. "L’obiettivo – spiega Fiorillo – è rafforzare le competenze degli studenti, favorire l’inclusione e promuovere la socialità anche durante i mesi estivi, contribuendo a ridurre eventuali disparità e a potenziare l’apprendimento in contesti diversi dalla normale didattica in aula. Il piano offre la possibilità di sviluppare abilità trasversali, stimolare la creatività e promuovere la partecipazione attiva degli studenti. Vogliamo creare un ambiente di apprendimento stimolante, favorendo il senso di comunità e la collaborazione".

Tra le attività più innovative spicca, appunto, il corso di vela da intendere non solo come un’occasione sportiva. "Ogni lezione – prosegue Fiorillo – rappresenta un’opportunità di apprendimento attivo, dove gli studenti possono mettere alla prova autonomia, responsabilità, capacità di lavorare in squadra e gestione delle sfide. L’esperienza in acqua diventa una metafora del percorso educativo stesso: affrontare il vento e le onde significa imparare a orientarsi, pianificare strategie e collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Il corso promuove anche la cultura dello sport e dell’educazione ambientale, sensibilizzando i ragazzi al rispetto del mare e degli spazi naturali, in linea con le strategie di sostenibilità che la scuola sta perseguendo". Fiorillo ricorda infatti che l’iniziativa è un segnale dell’attenzione della scuola verso l’innovazione didattica e l’inclusione, promuovendo percorsi che vanno oltre la lezione tradizionale e valorizzano le potenzialità di ciascun studente. "Con questo progetto – conclude – confermiamo il nostro impegno a proporre esperienze educative diversificate e innovative, capaci di coniugare apprendimento, benessere e inclusione. Le vele del nostro istituto, metafora del viaggio formativo dei ragazzi, guideranno gli studenti verso nuove sfide, rafforzando la loro motivazione e curiosità e preparando il terreno per il futuro con entusiasmo, competenza e responsabilità".

© Riproduzione riservata