Campionato Europeo Star. Inaugurazione con Cayard: "Ho ritrovato tanti amici"

Paul Cayard, uno dei miti della vela mondiale, è arrivato in bicicletta al Club Nautico per l’inaugurazione del Campionato Europeo di classe Star. "Sì – ha esordito – qui a Viareggio ho vinto nel 2016 il trofeo Benetti con Daniele Bresciano. Qui ho ritrovato tanti amici e mi sembra pure di essere a San Diego, California, per il clima e il vento di brezza, come là perfetto per le Star. Abbiamo in queste regate 70 barche, e i primi che si metteranno in evidenza saranno i cinque equipaggi campioni internazionali e altrettanti continentali – ha proseguito – Ricordo la storia della vela a Viareggio che ha avuto una crescita importante. Io sono cresciuto a bordo di una Star e devo dire che la barca, così potente come piano velico, può essere vincente solo se c’è tanto talento da parte dell’equipaggio". Da parte sua Paolo Insom, presidente della Velica Viareggina, ha ricordato che "Qui abbiamo una delle flotte più numerose, con 15 barche che regatano due volte al mese, e che nel 2010 abbiamo avuto 137 partecipanti, un record assoluto. Ora chiederemo di fare il mondiale Star". Rodolfo Salemi, assessore allo sport, ha portato il saluto della città e dell’Amministrazione. "È un piacere ospitare il Campionato europeo Star che contribuisce in modo importante a far conoscere sempre più la città e le sue potenzialità, così come gli altri eventi internazionali – ha detto –. Le vele così amate da tutti noi offrono un ritorno di immagine senza uguali, che aprono sfide per il futuro". Il presidente del Club Nautico Roberto Brunetti ha salutato e ringraziato i partecipanti, poco prima dell’alzabandiera, accompagnata dalle musiche della banda della Marina".

Walter Strata