I Marilyn e il docufilm sulla bellezza

I Marilyn pubblicano una versione orchestrale del loro ultimo singolo Kennedy con un docufilm sulla bellezza, diretto da Marco Bergamini, girato alla Fioreria delle storie di Querceta, con un cameo di Elisabetta Salvatori, attrice e autrice nel teatro di narrazione, in cui ha scritto e ha portato in scena spettacoli di teatro civile, sacro e dedicati a vite di artisti. Il video è da ieri sulla pagina YouTube della band toscana.

Reduce da un’intensa estate live che l’ha vista esibirsi in diversi contesti di livello, il gruppo mostra un lato inedito del repertorio, con una ballad che risente della ricerca sonora dell’ultimo periodo ma con un testo introspettivo e quale migliore occasione di amplificare il suo impatto emotivo con l’aggiunta di archi. Un brano che diventa un’ode alla libertà interiore, invitando a lasciarsi andare ma allo stesso tempo che manifesta il bisogno di sentirsi al sicuro con una persona al proprio fianco, all’interno di un legame autentico.

Per questa inedita versione di Kennedy si sono avvalsi della collaborazione di Filippo Martelli, che in oltre trent’anni di attività artistica ha ricoperto con successo le vesti di pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, accompagnando artisti di fama, da Laura Pausini a Marco Masini, fino a essere nominato direttore dei Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009.

I Marilyn si sono aggiudicati da poco il primo premio al contest Crescendo, dopo la finale che si è tenuto all’Arci Bellezza di Milano, tra i più più importanti locali di musica dal vivo del capoluogo lombardo, e hanno conquistato così la possibilità di esibirsi al Meeting delle Etichette Indipendenti che si svolgerà a ottobre a Faenza, una delle più importanti manifestazioni legate alla musica italiana.