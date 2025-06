Ha un malore mentre è alla guida. I soccorritori gli salvano la vita

Ha avuto un principio di infarto mentre stava transitando con la propria auto sull’Aurelia, diretto a nord, ma sulla sua strada il destino gli ha fatto trovare più di un "angelo". È successo ieri poco dopo le 12 nel tratto della statale compreso fra la rotonda di via I Maggio e il semaforo di Pontestrada, con l’uomo, pietrasantino classe ’51, che a causa del malore è andato a sbattere con l’auto contro il cancello di un’abitazione lato monti. Il primo intervento provvidenziale è stato compiuto dalla ragazza che a bordo della propria auto si trovava dietro di lui. Appena ha visto l’auto sbandare ha chiamato infatti i soccorsi, e qui sono entrati in gioco gli altri "angeli", cioè i soccorritori della Croce Verde di Pietrasanta, intervenuti pochissimi minuti dopo insieme all’automedica nord e alla polizia municipale per i rilievi del caso. Al loro arrivo l’uomo era incosciente e per potergli praticare il massaggio cardiaco lo hanno dovuto estrarre dalla macchina iniziando così le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche il defibrillatore. Una volta stabilizzato, lo hanno trasportato all’Opa di Massa, dove il 74enne è giunto non più in pericolo di vita.

Sempre ieri e di nuovo sull’Aurelia, ma in zona Portone (all’altezza della "Edilmarmi"), un 14enne in scooter si è scontrato con un’auto ma se l’è cavata con lievi ferite ed è stato trasportato al "Versilia" in codice giallo. Sul posto la Misericordia di Lido di Camaiore, l’automedica e la polizia municipale.

d.m.