Sette feriti: grave bimba di 6 anni

Avrebbe perso il controllo dell’auto, scontrandosi frontalmente con due vetture che viaggiavano in direzione contraria. Grave incidente stradale, intorno alle 18.30 di ieri, sulla variante di Ginestra Fiorentina. Forse a causa di un malore, il conducente di una Peugeot, un ragazzo di poco più di 18 anni, che viaggiava da Montelupo in direzione di Cerbaia, è sbandato e ha invaso la carreggiata opposta, andando a sbattere contro un’auto che viaggiava in direzione contraria. Una seconda vettura in marcia da Cerbaia verso Montelupo ha quindi tamponato le prime due. Sette le persone coinvolte: la più grave è una bambina di sei anni che viaggiava insieme al fratello, il giovane presumibilmente colto da malore sulla Peugeot. Sul posto è intervenuto l’elicottero Pegaso del 118, insieme ad alcune ambulanze della Misericordia di San Casciano, della Misericordia di Montelupo e di quella di Lastra a Signa.

La bambina è stata accompagnata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli altri feriti sono stati accompagnati in codice giallo, o con codici dio gravità inferiore all’ospedale di Torregalli. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, è intervenuta la polizia municipale di Lastra a Signa, che sta cercando di capire meglio la dinamica e cosa abbia portato il 18enne a perdere il controllo dell’auto. Enormi le ripercussioni sulla viabilità della zona e sulla vicina via Chiantigiana, oltre che sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, già congestionata a quell’ora per il rientro dei pendolari.

Tantissime le persone che si sono trovare bloccate nel traffico sulla via del ritorno e che hanno dovuto attendere a lungo prima di poter tornare a casa. L’incidente ha anche riacceso, nella frazione di Ginestra Fiorentina, il dibattito sulla pericolosità della viabilità locale e sull’alta velocità dei veicoli in transito. In questo caso però, se la tesi del malore sarà confermata, pare si sia trattato di una brutta fatalità.

Lisa Ciardi