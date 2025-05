Malore al volante: muore uomo di 65 anni

Tragedia ieri mattina a Montemurlo, lungo via Circonvallazione Sinistra, dove un uomo di 65 anni, residente a Prato, ha perso la vita in seguito a un improvviso malore mentre si trovava alla guida della propria auto. Per fortuna l’auto era ferma, probabilmente l’uomo ha capito di no stare bene e non si è messo alla guida. L’allarme è scattato poco dopo le 8: alcuni passanti, notando l’auto ferma e l’uomo riverso all’interno dell’abitacolo, hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza: un’ambulanza e l’automedica dell’Asl, mentre da Firenze si è alzato in volo anche l’elisoccorso, pronto a effettuare un trasferimento d’urgenza nel caso fosse stato possibile intervenire tempestivamente.

Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi e i tentativi dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le cause del malore, secondo le prime ipotesi, sarebbero da attribuire a un arresto cardiaco.

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità locale. Qualche rallentamento per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, ma soprattutto per il tempo necessario a gestire una situazione tanto improvvisa quanto drammatica.

Si.Bi.