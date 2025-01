Strappano dal polso orologi di lusso, gli episodi a Forte dei Marmi: denunciati due giovani

Forte dei Marmi (Lucca), 15 gennaio 2025 – Hanno commesso due furti di orologi di lusso e, per questo, sono stati denunciati. Autori dei reati due cittadini marocchini, rispettivamente di 29 e 26 anni, che nei mesi scorsi hanno portato via ai legittimi proprietari orologi di un certo valore. Gli episodi sono avvenuti a Forte dei Marmi.

Il primo caso risale a luglio; è avvenuto nel cuore della rinomata cittadina ed ha visto come vittima un uomo di 80 anni che, proprio in quanto preoccupato dei frequenti furti, si era premurato di mettere in tasca il suo prezioso orologio, del valore di 50mila euro. Ma l’accortezza non è bastata. Una volta risalito in auto, l’anziano è stato aggredito non appena ha ripreso in mano l’orologio, per indossarlo.

Uno dei malviventi ha strappato il costosissimo oggetto dalle sue mani ed è fuggito a piedi, aiutato da un complice.

Il secondo episodio si è verificato lo scorso ottobre, in circostanze diverse ma con modalità altrettanto violente. La vittima, mentre rientrava a casa in bicicletta, è stata seguita fino al portone della propria abitazione. Qui, uno dei delinquenti si è avvicinato con una scusa e, approfittando di un attimo di distrazione, ha strappato l’orologio.

Grazie a un lavoro investigativo approfondito, gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi sono riusciti a risalire ai presunti responsabili. Entrambi i denunciati sono senza fissa dimora. Le indagini adesso proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti dei due sospettati con altri episodi simili.