Droga: spacciatore arrestato a Saione, trovato con eroina e cocaina

Arezzo, 15 gennaio 2025 – Dopo l’arresto avvenuto lo scorso 9 gennaio ai danni di un soggetto nordafricano, l’attività incessante del personale della Squadra Mobile di Arezzo nelle aree del centro cittadino che maggiormente si prestano alla commissione di attività illecite ha consentito di individuare un cittadino nigeriano indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, nella giornata di lunedì scorso, gli operatori di polizia hanno individuato un uomo che si aggirava con fare sospetto per le strade di Saione, avvicinando persone conosciute dagli agenti quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Il personale dell’ufficio investigativo decideva allora di procedere al controllo, sottoponendo lo straniero a perquisizione personale che portava al rinvenimento di ben 52 involucri in cellophane trasparente a forma circolare contenenti “eroina” e ulteriori 5 involucri contenenti “cocaina”, nonché 770 euro suddivisa in banconote di vario taglio quale evidente provento dell'attività illecita.

Il denaro e lo stupefacente (56,04 grammi lordi di eroina e 3,11 grammi lordi di cocaina) venivano debitamente sequestrati. L’uomo in questione, dopo essere stato fotosegnalato, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e così come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima svoltasi ieri mattina nella quale il giudice procedeva alla convalida dell’arresto disponendo inoltre gli arresti domiciliari.