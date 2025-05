Lanzetta-Nicolosi. L’Orchestra fiorentina a teatro

"Ho scelto di eseguire il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di Beethoven, un brano tra i più brillanti e virtuosistici del repertorio classico. Si tratta di un’opera ancora fortemente ancorata al linguaggio del Settecento, quindi meno romantica rispetto ad altri suoi concerti più tardi, ma con una freschezza straordinaria. È un concerto celebre, molto amato, e lo sento particolarmente vicino per energia e scrittura pianistica. L’ho proposto perché lo considero uno dei capolavori della prima produzione beethoveniana". Così il pianista Francesco Nicolosi che stasera alle 21 al teatro Petrarca di Arezzo parteciperà al concerto che vedrà sul palco aretino l'Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta. In programma un repertorio tra Beethoven appunto, e la Sinfonia n. 4 in Do minore D. 417 "Die Tragische" di Franz Schubert. L’evento è possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della stagione concertistica della fondazione; con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Cr Firenze. Fondata nel 1981 dal maestro Giuseppe Lanzetta, l’Orchestra da Camera Fiorentina si è affermata nel panorama musicale nazionale e internazionale per la qualità delle sue interpretazioni e la versatilità delle sue formazioni. Con una media di oltre 1850 concerti tenuti in Italia e all’estero – tra cui Stati Uniti, Brasile, Messico, Germania, Spagna, Polonia e Slovenia – l’orchestra ha collaborato con artisti di fama mondiale e partecipato a prestigiosi festival. Fin dalla sua nascita, l’ensemble si distingue per l’impegno nella promozione della musica classica e barocca, realizzando incisioni discografiche, progetti educativi e numerose prime esecuzioni. Sotto la guida del maestro Lanzetta, l’Orchestra continua a essere una delle realtà cameristiche più dinamiche del nostro Paese. Francesco Nicolosi, tra i più acclamati pianisti italiani a livello internazionale, ha dedicato gran parte della sua carriera alla valorizzazione del repertorio romantico e post-romantico, ricevendo premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni raffinate e virtuosistiche. Biglietti su www.discoverarezzo.com e in biglietteria al Teatro Petrarca.

Angela Baldi