Mefisto Brass e Fitness Forever al Mengo

Nuovi annunci per il cartellone del Mengo Music Fest, la rassegna che che dall’8 al 13 luglio si svolgerà al Prato di Arezzo: venerdì 11 luglio oltre a Dov’è Liana, Adi Oasis e Il Mago del Gelato, saranno tra i protagonisti della serata anche i Mefisto Brass (foto) e i Fitness Forever.

I Mefisto Brass sono un “Sound System a Energia Polmonare” nato nel 2019 a Milano. Il gruppo, formato da fiati e percussioni, reinterpreta la musica elettronica in chiave acustica. Si distingue per le esibizioni di strada e un’intensa attività di busking in Italia e in Europa. Dal debutto hanno realizzato oltre 180 concerti tra locali, festival e sale da concerto. Nel 2020 pubblicano l’Ep Amhardcore, primo lavoro discografico del progetto. Nel marzo 2024 esce il loro primo album ufficiale, Totem.

Fitness Forever sono un raffinato gruppo pop nato nel 2007, celebre per l’eleganza e la ricercatezza del suo sound. Debuttano con Personal Train (2009), unendo indie pop, colonne sonore italiane e atmosfere sixties. Con Cosmos (2013) e Tonight (2017), il loro stile si evolve verso sonorità disco-funk, baleariche e visionarie. Grazie a collaborazioni con artisti italiani di spicco e apparizioni in film e serie tv, il culto della band cresce. Dopo anni di lavoro, esce Amore e Salute (2024), sintesi dei dischi precedenti, ricco di groove, malinconia e arrangiamenti sontuosi.