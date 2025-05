Ondata di furti nelle case, allarme criminalità a Camaiore

Camaiore (Lucca), 10 maggio 2025 – Ondata di furti nella periferia cittadina: urge una soluzione per una maggior sicurezza della comunità. Famiglie impaurite e nel panico perché colpite da raid di ignoti nelle serate recenti e durante la notte: tra giovedì e ieri infatti sono entrati sia in case nel borgo di Frati che più a nord, verso Vado. Non c’è pace purtroppo in città a causa di una microcriminalità crescente: i malviventi si sono introdotti dapprima in due abitazioni all’interno di Frati, arraffando valori ed altro e rompendo, per entrare, recinzioni ed arredi. Non contenti, hanno tentato di introdursi nella casa del noto verduraio del posto ma, essendo stati avvistati all’esterno delle mura, sono fuggiti velocemente nella campagna vicina. Da qui, quasi sicuramente gli stessi malviventi sono arrivati nei pressi della via delle Ghiaie, tra Frati e Vado. Qui hanno tentato di colpire la casa dei suoceri del vicesegretario di Forza Italia Riccardo Erra: “ Sono a fare la denuncia - ha detto ieri Erra - hanno rotto la recinzione e due pali di cemento… per fortuna qui non sono riusciti ad entrare… E non vi abita nessuno. Ho comunicato tutto all’Onorevole Deborah Bergamini per ottenere un giro di vite sul tema: non ce la facciamo più, troppi furti e insicurezza pubblica. Bisogna aumentare le forze dell’ordine”. Erra chiederà che vengano aumentati allo scopo gli agenti di Polizia: “Abbiamo fatto istanza per una ventina di agenti in più: è un’esigenza impellente - chiude Erra - la gente e’ esasperata”. Con l’arrivo della bella stagione e le case più libere da persone, il fenomeno ovviamente potrà intensificarsi rendendo la citta’ meno sicura.