Sul palcoscenico. Danza e lirica con il Gran Gala

PIETRASANTA

Il palcoscenico del teatro Galeotti stasera alle 21.30 si trasforma in un scenario di emozioni con il Gran Gala di Danza, Lirica e Scultura. Sul palco artisti internazionali: evento coinvolgente con stelle della danza come lana Salenko, Eno Peçi, Dinu Tamazlacaru. Gli artisti si alternano tra passi a due e assoli su melodie eseguite dal primo pianista della Wiener Staatsoper Igor Zapravdin. La consonanza con la musica lirica è una conseguenza grazie alla voce di Maria Novella Malfatti che con Eno Peçi e le note di Igor Zapravdin e Irene Berti eseguono la coreografia danzata, in prima mondiale, di "Casta diva". Propongono le arie operistiche più belle di Puccini e di Verdi eseguite da Iván Ayón-Rivas e Maria Novella Malfatti accompagnate dalle note di Roberto Barrali e di Ioan Bodnarciuc. Inedita la consonanza artistica di improvvisazione su indicazione di Nicolas Bertoux e Cynthia Sah, scultori, eseguita Ugo Bongianni e Elena Vagnarelli. Alessandro Maccione esegue un pezzo di Camille Saint-Saëns "La morte del cigno" di grande emozione. Gli artisti si esibiscono dal vivo (nella foto). Per gli spettatori una serata di musica, danza e arte con impatto emotivo e visivo. Sullo sfondo le video scenografie di Marco Francesconi, architetto, fanno da cornice grazie alle sculture di Gustavo Velez. Benedetta Gambini conduce "Consonanze artistiche" in ricordo di Bodnarciuc stella della danza e maître du ballet e di Vando D’Angiolo, imprenditore, si conferisce il premio internazionale "Consonanze artistiche": la scultura "Il bacio eclissato" di Aki Mimura, scultrice giapponense, acompagnato dalla composizione musicale di Ugo Bongianni.