La magia dell’opera al Gran Teatro. Aperto il bando per 80 comparse

Ottanta buone occasioni per poter vivere la magia dell’opera da una postazione privilegiata. Dalla quale poter assistere da vicino alla nascita di un sogno lontano, per vivere l’atmosfera elettrizzante del “dietro le quinte“, sentir scricchiolare le tavole del Gran Teatro sotto i piedi, vibrare le corde tra le mani dei macchinisti e le arie immortali di Giacomo Puccini alle spalle dell’orchestra. Fino alle 17 del 19 maggio è possibile presentare la candidatura per un ruolo da comparsa o figurante nella settantunesima stagione del Festival Pucciniano.

La Fondazione lirica ha infatti aperto una bando, dedicato ai maggiorenni, per ottanta figure da inserire negli spettacoli in cartellone. Sono cinque le comparse, 4 per ruoli maschili e 1 femminile, ricercate per il nuovo allestimento di “Tosca“ che sarà diretta da Alfonso Signorini. Ventuno, 15 uomini e 6 donne, invece completeranno le scene de “La Bohème" di Marco Scola di Mambro. Per “Turandot“, la cui regia è affidata sempre ad Alfonso Signorini, il Festival Pucciniano cerca 28 figuranti: 24 uomini e 4 donne. Sei comparse, tutte per ruoli femminili, saranno inserite nella “Madama Butterfly“ di Manu Lalli; infine, per la “Manon Lescaut“ di Daniele De Plano, verranno selezionate 20 comparse, per metà uomini e per metà donne.

La domanda di ammissione per un ruolo può essere scaricata sul sito del Festival Pucciniano (www.puccinifestival.it) alla sezione “Lavora con noi“ (all’interno di “Bandi di concorso“), e dovrà essere presentata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] con allegata la fotocopia di un documento di identità valido, il curriculum vitae aggiornato e una fotografia a colori a figura intera.