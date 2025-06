Forte dei Marmi, sfreccia sulla ciclabile con la bici elettrica truccata. Scatta multa da 6000 euro

Forte dei Marmi (Lucca), 26 giugno 2025 – Bicicletta elettrica truccata, velocità folle, pista ciclabile sul lungomare sempre molto frequentata. Tre indizi che non potevano essere trascurati dalla polizia municipale di Forte dei Marmi. Così un giovane di 24 anni è finito nei guai e dovrà pagare una sanzione di 6000 euro.

Il 24enne è stato notato da una pattuglia motociclistica della polizia locale mentre con la sua fat-bike, modello chiamato così per via degli pneumatici extra-larghi, procedeva troppo spedito. Durante l'ispezione del mezzo da parte degli agenti è emerso che sul manubrio era installata una manopola in grado di azionare il motore elettrico senza bisogno di pedalare: una modifica che trasformava la bicicletta a pedalata assistita in un vero e proprio ciclomotore. Per circolare, quindi, sarebbero stati necessari patente di guida, assicurazione e immatricolazione, di cui il ragazzo era sprovvisto.

Al 24enne, di origine senegalese regolarmente presente in Italia e domiciliato a Massa (Massa Carrara), sono state contestate violazioni per guida senza patente idonea, circolazione con veicolo non immatricolato e privo di assicurazione, oltre ad altre irregolarità legate alla modifica non omologata. Elevate sanzioni per oltre 6000 euro, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro.