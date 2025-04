Maxi multa a un ristoratore . Sacchi di rifiuti nel canale

La pubblicità è l’anima del commercio ma in questo caso non gli ha di certo fatto un buon favore. Il ristoratore infatti dovrà intanto saldare una salata multa di 6 mila 500 euro per risolvere un danno che, a quanto pare, è stato provocato da uno svuotacantine non propriamente attento e rispettoso dell’ambiente. Molto attenti invece sono stati gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Francesco Bertoneri. Dopo un esposto presentato da un cittadino che segnalava l’abbandono di un ingente quantitativo di sacchi neri di rifiuti nel canale Caporacca, lungo la strada di accesso a Campiglia, il personale si è messo sulle tracce dell’autore. Nella zona oltre i sacchi sono spuntati diversi ingombranti, alcuni dei quali trasportati per centinaia di metri dalla corrente lungo il greto del canale. Gli agenti hanno voluto vederci chiaro e così hanno aperto alcuni sacchi rinvenendo indizi chiari sulla provenienza del materiale. Erano infatti riconducibili a un noto ristoratore titolare di più punti vendita sul territorio provinciale. Gli accertamenti investigativi hanno portato all’identificazione del titolare della società che è stato convocato al comando di viale Amendola per chiarimenti. L’imprenditore ha raccontato di aver effettuato alcuni interventi di ristrutturazione all’interno di uno dei locali a Lerici e di aver affidato i rifiuti ad un soggetto terzo per lo smaltimento. Quindi l’autore dell’abbandono non è stato il ristoratore ma essendo produttore dei rifiuti e avendo dovuto controllare il corretto smaltimento è stato denunciato autorità giudiziaria. Oltre a essere sanzionato con una multa di 6 mila 500 euro e della prescrizione che gli impone la bonifica del sito entro 15 giorni. incivili che mettono a rischio l’equilibrio dei nostri ecosistemi. Un esempio dunque di collaborazione tra cittadini e forze di polizia che è stato evidenziato anche dall’assessore alla sicurezza Giulio Guerri che ha inoltre ringraziato il comando della polizia locale per l’impegno quotidiano al controllo e alle azioni di contrasto all’abbandono selvaggio di rifiuti" Massimo Merluzzi