Ecco il vademecum della Regione. Per un’estate sicura e spensierata. E golosa con un gelato di qualità

Alzi la mano chi d’estate sceglie il gelato e magari lo sostituisce al pranzo? Le mani alzate non si contano, tutta la famiglia ama il gelato e il gelato di qualità, fa bene. Ma d’estate cambiano i gusti? "Chi ama il gelato lo ama d’inverno e d’estate e per quanto riguarda la nostra esperienza i gusti intramontabili sono crema, cioccolato, bacio, pistacchio. I gusti classici. Ma d’estate il gelato alla frutta viene scelto anche da chi ama i gusti classici", a parlare è Roberto Vannozzi, che con il fratello Galliano, è il volto di uno dei locali storici della passeggiata, ovvero "Galliano", che dal 1923, con tradizione artigianale di gelateria e pasticceria, è gestito dalla stessa famiglia da quattro generazioni. Nel gelato Galliano il gusto e la leggerezza sono protagonisti da sempre.

Come cambiano, se cambiano, le scelte dei gusti dei vostri clienti? "Per gli appassionati – dice Roberto Vannozzi – i gusti restano quelli tradizionali. D’estate il gelato alla frutta viene scelto dalle mamme per i bambini e anche nei nostri locali la richiesta del gelato in estate aumenta". Con l’arrivo del caldo, le temperature che iniziano ad alzarsi e con l’estate alle porte, anche l’assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini, richiama l’attenzione sui pericoli che le ondate di calore e i loro effetti potrebbero avere sulla salute delle persone fragili, anziani e bambini. E anche dalla Regione arrivano semplici consigli per trascorrere una buona stagione estiva. Ecco alcuni suggerimenti che riguardano l’alimentazione. Si rammenta l’importanza di una dieta leggera, a base di frutta, verdura e pesce, evitando alcol e caffeina, mentre è raccomandata una costante idratazione e quindi bere. Accanto ai consigli alimentari dalla Regione arrivano anche altri suggerimenti importanti per un’estate serena: rinfrescare i locali della propria abitazione alle prime ore del mattino e, durante la giornata, ma si invita anche di non esagerare con l’aria condizionata in modo da evitare bruschi sbalzi termici e di evitare, naturalmente, di uscire nelle ore di maggiore calura.

In auto sono da evitare gli spostamenti nelle ore più calde del giorno (dalle 11 alle 17) ed è raccomandato ventilare l'abitacolo dopo una lunga permanenza sotto il sole prima di entrarvi, ma anche portare un po' di acqua con sé (utile in caso di code e rallentamenti) oppure, prima di fermarsi, se l'auto è climatizzata, di regolare la temperatura al massimo di cinque gradi inferiori a quella esterna. Per evitare bruschi sbalzi di temperatura.

Una raccomandazione importante riguarda i farmaci, che si ricorda devono essere conservati a meno di trenta gradi e lontano da fonti di calore. Nel caso di terapie per la cura dell’ipertensione o malattie cardiovascolari, l’invito è a un controllo più assiduo della pressione arteriosa, perché il caldo può potenziare l’effetto dei farmaci. Prima di qualsiasi decisione sulla terapia la raccomandazione è quella di chiedere al medico. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/ondate-di-calore.