La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Viareggio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sostanza cancerogenaChiudono negozi storiciStadio dei PiniFunerale BazzaniAffari Tuoi
Acquista il giornale
CronacaDengue, un caso in Versilia: scatta la disinfestazione
24 set 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Dengue, un caso in Versilia: scatta la disinfestazione

Dengue, un caso in Versilia: scatta la disinfestazione

L’uomo, residente a Lido di Camaiore e recentemente rientrato dopo un viaggio all’estero, non sembrerebbe in condizioni critiche. Programmato per la notte del 25 settembre l’inizio della procedura di prevenzione

Un caso di dengue, scatta la disinfestazione (Foto di repertorio)

Un caso di dengue, scatta la disinfestazione (Foto di repertorio)

Per approfondire:

Viareggio, 24 settembre 2025 – Un caso di febbre dengue è stato registrato nella giornata di mercoledì 24 settembre in Versilia. Ad aver contratto la malattia infettiva tropicale è un cittadino straniero residente nel comune di Lido di Camaiore e rientrato in Italia dopo un periodo trascorso all’estero. L’uomo non sembra essere in condizioni preoccupanti.

Il sindaco, Marcello Pierucci, ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto un intervento di disinfestazione contro le zanzare in un’area circoscritta dell’entroterra di Lido di Camaiore. La disinfestazione è stata programmata per la notte di giovedì 25 settembre, dalle 4:30.

Approfondisci:

Febbre Dengue. Il virologo: “Ecco i sintomi che la distinguono dall’influenza”

Febbre Dengue. Il virologo: “Ecco i sintomi che la distinguono dall’influenza”
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DengueMalattiaOspedali