Un "gioiellino" tra i pini. Ispirato alle onde del mare e agli scacchi di Burlamacco

Tutto da scoprire il nuovo stadio dei Pini, con look rifatto... anche se non ancora nella sua versione ultimata e definitiva dato che ci sono lavori da completare (su muro esterno perimetrale, servizi igenici e biglietterie questi ultimi due ospitati, provvisoriamente in box pre-fabbricati) per la piena fruizione dell’impianto. Lo stadio intitolato a Torquato Bresciani si presenta come vero gioiellino, restituito alla città dopo tanti anni di attesa. L’impianto sportivo, polivalente, moderno e sostenibile, è stato completato dalle società del Gruppo Progetto Cmr International.

Progettazione integrata e direzione dei lavori sono state curate dall’architetto De Martino (direttore tecnico di Sportium, società specializzata nell’ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione) insieme a Progetto Cmr, società di progettazione integrata con oltre trent’anni d’esperienza, e Stain Engineering, società di ingegneria in ambito Mep, che ha firmato la parte di progettazione degli impianti, oltre ad InFire che si è occupata di Scia Vvf e asseverazione di conformità antincendio.

Il nuovo stadio dei Pini si sviluppa su una superfice di 25mila mq, con 3mila 800 sedute. Il progetto è teso al dialogo con l’ambiente naturale circostante e, grazie all’uso di selezionati materiali e colori, la struttura si fonde ora col paesaggio della pineta. Il nuovo impianto, risultato di un intervento di riqualificazione totale realizzata in ottica di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale (che ha previsto il rinnovo di tutto il sistema di sedute e percorsi), si compone di una tribuna coperta con spogliatoi, una tribuna scoperta, un campo da calcio, una pista di atletica leggera ed edifici destinati a servizi.

Dopo il ripristino della pista di atletica, con la realizzazione di un nuovo manto sportivo, e del campo da calcio in erba naturale con relativo impianto d’irrigazione, l’intervento è proseguito con la ristrutturazione della tribuna principale e con la realizzazione di una nuova facciata, caratterizzata da motivi geometrici a forma di rombo ispirati dalla tuta a scacchi di Burlamacco. Inoltre il prospetto e la struttura della tribuna principale sono stati avvolti da una nuova pelle, composta da elementi sviluppati in diagonale e da pannelli con differenti tonalità di colore coerenti col paesaggio, che dona un’unità compositiva all’edificio, mentre l’utilizzo dell’alluminio anodizzato conferisce flessibilità e leggerezza. È stata poi progettata e realizzata una nuova tribuna sul versante est che va a sostituire quella precedente, la cui memoria è conservata nel caratteristico andamento curvilineo. La struttura così realizzata, che potrà ospitare fino a 1.750 posti, garantisce la massima visibilità possibile a tutti gli spettatori. Gli spazi sottostanti la nuova tribuna, da completare successivamente, potranno essere adibiti a diverse funzioni, attualmente al vaglio dell’amministrazione comunale, garantendo all’impianto dinamicità e vitalità anche oltre il momento dell’evento sportivo. Gli edifici di servizio, posti lungo il perimetro della struttura, saranno successivamente ricostruiti integralmente, insieme ai portali d’accesso e sul portale lato Ovest sarà realizzata una nuova piazza che marcherà l’ingresso principale dello stadio. Per quanto riguarda la strategia energetica, è stata prevista una copertura delle tribune per consentire l’installazione di un sistema di pannelli fotovoltaici ed un’illuminazione a Led. L’esito è un edificio a elevata efficienza energetica in grado di rendere il sito a bilancio energetico quasi nullo.

"Sono molto soddisfatto del lavoro svolto nella ristrutturazione di un impianto che è anche un simbolo dello sport italiano – dichiara Gabriele Cerminara, general manager del Gruppo Progetto CMR International – il nostro obiettivo è sempre stato quello di restituire alla città di Viareggio un impianto che, pur guardando al futuro, si caratterizzasse per una forte connotazione storica: moderno e sostenibile, capace di attrarre cittadini di diverse generazioni e interessi, con servizi che lo rendano fruibile per 365 giorni all’anno".