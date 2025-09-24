Ucciso per una borsetta: inizia il processo

A poco più di un anno dalla tragedia di via Coppino, si apre questa mattina, alle 9.30, di fronte alla corte d’Assise del Tribunale di Lucca, presieduta dalla giudice Nidia Genovese, il processo a carico di Cinzia Dal Pino. L’imprenditrice balneare viareggina rinviata a giudizio per l’omicidio di Nourdine Mezgoui, 52enne originario di Casablanca. Ucciso per una borsetta.

Era l’8 settembre, una serata di pioggia. Dal Pino – secondo quanto ricostruito dalle indagini del Commissariato coordinate dalla Pubblico Ministero Sara Polino – era uscita dal ristorante in cui aveva cenato con alcuni amici, e, riparata dall’ombrello prestatole dalla titolare del locale, si era diretta da sola verso l’auto, per tornare a casa. Qui venne raggiunta da Nourdine – in Italia da una ventina d’anni, a Viareggio senza fissa dimora e conosciuto come “Said“ – che sarebbe montato a bordo e, secondo quanto dichiarato dall’imputata, le avrebbe rubato la borsa sotto la minaccia, verbale, di un coltello (mai ritrovato). Poi l’uomo si è allontanato: le immagini delle videocamere di sorveglianza, lungo la strada dei cantieri, lo hanno ripreso mentre sul marciapiede si incamminava verso mare. Le stesse telecamere che hanno inquadrato i fari del Suv condotto da Dal Pino avvicinarsi, e sorprendere Nourdine alle spalle. Per quattro volte la donna ha infierito con il cofano dell’auto, ingranando e ri-ingranando la marcia, contro il corpo dell’uomo, fin quando il 52enne cade in ginocchio. A quel punto, come mostrano ancora i filmati, Dal Pino è scesa, ha ripreso la borsa, ed è risalita a bordo. L’inversione in fondo a via Coppino, il Mercedes che sfila ancora a fianco di Nourdine già riverso a terra. E si allontana. Dal Pino restituirà alla titolare del ristorante l’ombrello che aveva avuto in prestito, ma non chiamerà mai i soccorsi. A farlo saranno due passanti, ma per Nourdine non ci sarà nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere appena giunto in Pronto Soccorso.

Per Dal Pino, divesa dall’avvocato Enrico Marzaduri, l’accusa è di omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà, futili motivi, ricorso a mezzo insidioso (ovvero il Suv di proprietà della donna) e minorata difesa, perché l’uomo è stato investito mentre camminava a piedi e di spalle. Le parti civili, i fratelli e le sorelle di Nourdine, che vivono a Casablanca, sono invece rappresentate dagli avvocati Enrico Carboni e Gianmarco Romanini.

Martina Del Chicca