Inaugurazione dello stadio. Una vera parata di stelle per celebrare l’atteso evento

Un red carpet di stelle dello sport, di campioni intramontabili, con tanto di serata in pompa magna e madrina. Grandi ospiti alla cerimonia di inaugurazione de nuovo Stadio dei Pini, in programma stasera a partire dalle 19,30. A poche ore dall’apertura dei cancelli vengono ufficialmente svelati i nomi dei protagonisti di un evento atteso da tutti i viareggini. Insieme al sindaco Giorgio Del Ghingaro e all’amministrazione comunale, ci saranno Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessio Tacchinardi, Ciro Ferrara, Eraldo Pecci, Luciano Chiarugi, Luca Cecconi, Roberto Pruzzo, Luciano Spalletti, Stefano Mei, Vitaliano Bonuccelli, Alberto Reccolani, Massimiliano Maddaloni, Greta Adami, Paolo Fornaciari, Nicola Vizzoni, Claudia Coslovich, Veronica Angeloni, Alessandro Petacchi. La serata, trasmessa in diretta da NoiTv, si alternerà tra momenti di puro spettacolo, grazie al contributo di artisti e performer di altissimo livello, e i ricordi degli ospiti che, intervistati da Alessandro Bonan, giornalista e volto noto di Sky Sport, ripercorreranno la storia dello Stadio di Viareggio rispolverando aneddoti e curiosità sportive ma non solo, visto che l’impianto è stato cuore pulsante dell’evoluzione della città.

Spazio anche per le associazioni sportive di Viareggio che, presentate da Daniele Maffei, sfileranno in apertura di serata prendendo posto lungo la pista di atletica, come per accerchiare il campo e riprenderselo. Madrina dell’evento, la campionessa toscana Veronica Angeloni, accompagnerà le autorità presenti al taglio del nastro. L’impianto è stato rinnovato e riqualificato, con la ristrutturazione delle tribune, la realizzazione di un nuovo campo in erba e di una pista di atletica, e la modernizzazione di torri faro e spogliatoi.