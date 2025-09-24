Il luogo della memoria. Da ospedale da campo a sede di concerti

Nel settembre di 81 anni fa, dopo la liberazione di Viareggio e l’arrivo delle truppe alleate – a cominciare dalla divisione ‘noir’ Buffalo – là dove stasera risorge a nuova vita lo stadio dei Pini-Bresciani, venne allestito un ospedale da campo: il campetto nel quale il Viareggio dell’epoca aveva giocato il primo campionato di guerra a livello regionale, venne sacrificato per garantire ai soldati un’area sanitaria in cui curare i feriti: c’era la guerra, il fronte era fermo sulla linea Gotica (che passava da Strettoia…) e bisognava pensare ad altro, non al calcio. Una volta finita la guerra, il pallone locale tornò a rotolare in quell’area, un po’ più spostata verso il Collegio Colombo: la ‘nuova’ vita dell’epoca vide prima il Viareggio in serie B e C, poi la brillante idea del Centro Giovani Calciatori Viareggio che lanciò in orbita la Coppa Carnevale di Calcio. Non era ancora uno stadio, semplicemente il campo dei Pini. E in un ideale album della memoria, dal 1948 in avanti – edizione numero 0 del Torneo – si possono cominciare ad incollare le immagini di tanti eventi, non solo sportivi, che ‘i Pini’ hanno visto, immagazzinando immagini, gioie e dolori, lacrime e sorrisi straripanti, non solo pallone, ma anche atletica leggera, ciclismo, pugilato, persino basket – una partita degli Harlem Globetrotter venne disputata nel 1963, grazie ad una felice intuizione di Sergio Bernardini, il genio della Bussola – senza dimenticare il fronte musicale, con decine e decine di concerti che hanno sempre richiamato il grande pubblico: memorabile quello di Neil Young nel 1982, oltre trentamila spettatori, in occasione della Festa nazionale dell’Amicizia, cioè della Democrazia Cristiana, all’epoca il partito di maggioranza relativa. Ovviamente per i Viareggio, lo stadio dei Pini è anche il luogo-simbolo dell’addio alle prime vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009, con i solenni funerali al quale prese parte l’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano accompagnato dalle più alte cariche dello Stato. In rapida successione, senza che voglia essere considerato una lista della spesa o peggio ancora il pavoneggiamento della città, semplicemente siamo di fronte a pezzi di storia legati soprattutto allo sport, lo stadio dei Pini è nella memoria collettiva per ospitare dal 1949 – ovviamente senza le edizioni dal 2019 al 2024 – il torneo giovanile di calcio ‘Coppa Carnevale’; la prima partita della Nazionale italiana femminile di calcio (1968); diciannove edizioni (dal 1972 al 1990) del meeting internazionale di atletica leggera con alcune perle mondiali come quella del 1987 con la triplice firma sul record iridato del lancio del peso di Alessandro Andrei; la prima pista in tartan (1967); il primo gol di Roberto Baggio con la maglia della Fiorentina (1986); il primo successo di squadra di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus (1994); la prima tripletta da calciatore professionista di Antonio ‘Totò’ Di Natale con la maglia del Viareggio (1998). Ci fermiamo qui: rimarrebbero ancora moltissimi aneddoti da raccontare.

Giovanni Lorenzini