Cronaca
Dengue, un caso nel Senese. Scatta la disinfestazione, le zone interessate
27 ago 2025
REDAZIONE SIENA
Il paziente è stato trasportato all’ospedale Le Scotte. Comune e Asl hanno provveduto a informare le famiglie sulle raccomandazioni da tenere durante le due date previste per la disinfestazione. A Gracciano slitta la Festa dell’Unità

Colle val d’Elsa (Siena), 27 agosto 2025 – Un caso di febbre Dengue è stato individuato in provincia di Siena, nell’abitato di Gracciano nel comune di Colle val d’Elsa. La persona, presa in carico dai sanitari, è stata ricoverata all'ospedale Le Scotte. Il Comune, in accordo con la Asl, ha attivato immediatamente la procedura di prevenzione prevista. Già dalla serata di oggi, 27 agosto, nell'area identificata e per un raggio di 200 metri, tutte le famiglie verranno singolarmente informate dai vigili sanitari sulle raccomandazioni da tenere.

L'area sarà oggetto di due disinfestazioni adulticide consecutive: la prima domani giovedì 28 agosto e una successiva venerdì 29 agosto, entrambe a partire dalle ore 6 del mattino e fino a fine intervento. Sono inoltre stati affissi degli avvisi informativi pubblici per i residenti con le raccomandazioni da seguire. Inoltre il personale sanitario autorizzato effettuerà dei sopralluoghi a scopo preventivo.

Il Partito Democratico colligiano ha deciso di rinviare l’apertura della Festa dell’Unità a Gracciano di un giorno. “La manifestazione avrà inizio venerdì 29 agosto, anziché giovedì 28 come da programma. La decisione è stata presa per agevolare il corretto protocollo di disinfestazione, anche su consiglio dell’autorità sanitaria, e per proteggere l’incolumità di tutte le persone coinvolte a vario titolo nella festa”, spiega il Pd locale in una nota.

© Riproduzione riservata

