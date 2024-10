Dengue in Toscana, l'allarme dei medici: come riconoscerla, i sintomi e i rimedi

Firenze, 9 ottobre 2024 - Il primo caso autoctono di Dengue in Toscana - cioè di una persona che non si è infettata all'estero - fa salire il livello di allerta per una malattia di cui si parla spesso, ma che non tutti conoscono.

La responsabile del contagio, nei paesi tropicali, è la cosiddetta zanzara Aedes aegypti, portatrice della febbre gialla, la cui presenza però non è mai stata registrata in Italia, ma un vettore occasionale può essere anche la Aedes albopictus, la zanzara tigre, che potrebbe essere responsabile di questo caso di contagio. Le due persone contagiate a Sesto Fiorentino erano rientrate da un viaggio a Fano, dove è attivo un cluster importante (con 102 casi confermati).

Ma che cosa è esattamente la Dengue? Come si distingue da influenza e Covid? E, soprattutto, come ci si contagia? Vediamolo.