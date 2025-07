L’invenzione cosmetica, la crema di bellezza con polvere di marmo

Forte dei Marmi, 20 luglio 2025 – Una vera rivoluzione cosmetica. Ecco la crema con polvere di marmo e realizzabile con formula tutta personalizzata. A lanciare la scommessa sono Francesca Piantedosi, originaria del Friuli ma da anni titolare di un centro a Forte dei Marmi con una lunga esperienza nel campo dell’estetica e Sonia Beconcini designer fiorentina per i brand di moda. Assieme hanno presentato in anteprima con una serata all’Alpemare Infusion, il prodotto luxury che nasce dalla combinazione di una crema farmaceutica che è arricchita nientemeno che dalla polvere del pregiato marmo di Carrara, per un’azione remineralizzante e per migliorare l’idratazione della pelle.

“Non tutti sanno che la polvere di marmo ha proprietà pazzesche – racconta Francesca Piantedosi – lenitive, anti age, esfolianti ed illuminanti con un effetto estetico visibile. Il prodotto è personalizzabile perchè ogni confezione ha una crema idratante base di altissima qualità, a cui può essere aggiunta una linea di capsule con cinque principi attivi formulati per rispondere alle varie esigenze - pelle secca, grassa, sensibile, mista e senescente - e adattarsi così come fosse un abito su misura. Miscelando le due formule, in sostanza, si ottiene l’ideale calibratura per ogni donna attraverso una consulenza mirata che deve precedere la vendita del prodotto. Tra l’altro l’intero progetto vuole essere ’eco’ visto che le capsule in alluminio fatte a mano possono essere riutilizzate anche in modo differente, ad esempio come originali tazzine per il caffè”.

“L’obiettivo era di esaltare l’artigianalità locale – prosegue – anche i barattoli sono in marmo Portoro fatti su ordinazione e a scelta con tappo in cocco, pelle o cartone gommato col logo in polvere diamantata. Ogni cliente può avere un packaging studiato su misura, unico per rappresentare la propria personalità”. La rivoluzionaria crema in marmo promette di conquistare il pubblico già oltre i confini italiani (già è prenotabile in alcuni beach club e hotel in Versilia). “Abbiamo già contatti in Cina e Turchia dove il prodotto locale viene sempre apprezzato tantissimo”.