Apre centro estetico: "Era il mio sogno"

Commercio in fermento grazie al coraggio dei giorvani. In via Dante Alighieri, a Montemurlo apre il negozio di estetica ’Beauty Studio’, il sogno che si avvera di Nermina Troqe, 31 anni. Nermina, montemurlese da oltre 25 anni di origini albanesi, da tempo sognava di mettersi in proprio e di aprire un’attività tutta sua di estetica. "Ho fatto tanta formazione ed ora finalmente riesco ad aprire la mia attività - dice - Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me". Insieme a Nermina lavora un’altra ragazza ed insieme forniscono una serie di servizi per la cura del corpo.