Riapre il cinema Centrale a Viareggio, la prima sala “boutique” con poltrone Luxe e divani per due persone

Viareggio, 12 settembre 2025 – Dopo circa due mesi di lavori, domani riapre il cinema Centrale completamente ristrutturato. E Viareggio ha così il suo primo cinema boutique: una sala con i più alti standard di comfort e tecnologia come solo nelle grandi città si trovano.

Un restyling totale che si percepisce fin dall’ingresso, con una nuova veste degli spazi caratterizzati dalla pavimentazione color sabbia, che, in contrasto con le pareti azzurre (caratteristica della sala dal 2014), crea l’effetto di una marina. L’impatto principale si ha poi in platea, con le poltrone e i divani che hanno preso il posto delle precedenti sedute con sedile ribaltabile.

Ogni fila è dunque caratterizzata da accoglienti poltrone Luxe (quella di Viareggio è la quinta sala in Italia ad averle montate), e da un divano per due persone. E l’obiettivo è offrire la massima comodità al pubblico, fedele e assiduo nelle proposte di programmazione che ricerca i migliori film provenienti dai festival e caratterizzati da attenzione alla qualità artistica.

Si riduce la capienza, ma la qualità si eleva a livelli ineguagliabili. In totale 175 posti con 13 divani che creano anche un dinamismo nell’impatto visivo, avendo un colore opposto a quello delle poltrone. L’impianto audio elevato a Dolby 7.1 consente una riproduzione audio di grande livello, unitamente al rinnovo della sorgente luminosa dell’impianto di proiezione.

La piattaforma online www.viareggiocinema.com consentirà di acquistare i biglietti di ingressi in anticipo e in totale autonomia risparmiando 50 centesimi rispetto al prezzo di biglietto alla biglietteria, con la possibilità di scegliere il posto a sedere.

Red.Viar.