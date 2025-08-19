Gaia Pardini alla semifinale di Miss Italia

Dopo tante vittorie nelle selezioni e piazzamenti nelle finali dei titoli regionali satelliti, Gaia Pardini di Pescia si è assicurata la prestigiosa fascia di Miss Cinema Toscana 2025, guadagnandosi l’accesso alle semifinali nazionali di Miss Italia. Il successo è arrivato di fronte a un grande pubblico nella piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona in una serata organizzata da amministrazione comunale di Bibbona e da Asbi, azienda speciale Bibbona. Gaia ha 23 anni, è studentessa e impiegata amministrativa ha capelli castani, occhi marroni ed è del segno del Sagittario. Una vittoria allo sprint quella della ragazza di Pescia che ha preceduto Giada Carfora, 18 anni di Viareggio. Il podio è completato da Sara Covitto, 19 anni di Monte Argentario (Grosseto) anche lei abbonata ai piazzamenti importanti in queste finali regionali satellite. Difficile è stata la scelta della giuria perché le prime sei sono arrivate nello stretto giro di pochi punti. Quarto posto per Francesca Barontini, 18 anni di Cerreto Guidi (Firenze), quinta posizione per Eleonora De Carolis, 21 anni, di Vinci (Firenze) che ha preceduto Laura Russo, 23 anni di Lucca.

È stata davvero una bella serata quella di Marina di Bibbona aperta da un doveroso omaggio alla memoria di Pippo Baudo. La notizia della scomparsa del re della televisione è arrivata pochi minuti prima che iniziasse la serata. Quando il presentatore Raffaello Zanieri ha ricordato il Pippo nazionale dalla piazza gremita si è levato un applauso sentito e commosso. Gaia Pardini era raggiante e dal palco ha sottolineato che la prima telefonata sarebbe stata per la nonna che è la sua prima tifosa e l’aspetta fino a tarda notte quando è impegnata nelle serate.