"Chiudiamo per l’anagrafe, ferie meritate dopo tanto lavoro"

È commossa per l’affetto dei suoi clienti Renza Lipparelli titolare del negozio "PiccoliPassiVersilia" di cui è stata annunciata la chiusura. "Vado in pensione per scelta – dice Renza Lipparelli –. Ma se tenessi conto dell’affetto dei clienti e dei risultati del lavoro di questi ultimi anni, dovrei continuare per almeno altri dieci. PiccoliPassiVersilia non chiude certamente per l’on-line... chi vuol provare è di nuovo aumentato, chi cerca il capo super non si ferma certo allo sterile tasto, ora più che mai cerca il negozio di fiducia, che di stagione in stagione sa stupire i propri Clienti con le New. Sono venuti in tanti ad informarsi, piace la storia, il vissuto eccezionale di “PiccoliPassiVersilia” piacciono i risultati ottimi, i contatti i facili e possibili sviluppi nei prossimi mesi, chi vorrà addirittura rilanciare e aprirne altri 3-4 per mancato ricambio generazionale i migliori hanno chiuso, non ci sono più. Tanti si preoccupano, c’è da lavorare. Ma non è più come gli anni addietro quando servivano 40-50 brands per l’assortimento . Adesso, ne bastano 9-10 solo i Super che attirano. Adesso il lavoro è concentrato, idee chiare, sei -sette ore al giorno e la Domenica aperti solo per i saldi e cerimonie".

"Indubbiamente è un bellissimo lavoro – chiude Renza Lipparelli –, facile e chi vorrà provare avrà la strada spianata. 45 anni di Storia non si inventano da zero. I negozi specializzati, i pochi rimasti, lavoreranno sempre più. C’è fame di qualità, i nostri capi durano, passano da figli e nipoti. Concluderemo a giorni la nostra bella avventura con il piacere d’aver svolto un’attività sana e ad oggi a pieno regime. Ci piacerebbe che la Storia continuasse con chi crede nella qualità. È stato un’onore e gioia vestire le vostre emozioni grazie a tutti".