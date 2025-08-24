Carabinieri in centro?. Si valuta il trasferimento

Le misure che servono

Raffaele Marmo
24 ago 2025
ISABELLA PIACERI
La Caserma dei Carabinieri in centro storico? Può darsi. I giorni scorsi un sopralluogo dei vertici comunali e delle forze...

Dal sociale alla sicurezza I giorni scorsi un sopralluogo del comune e delle forze dell'ordine nel vecchio palazzo Barsottelli

Per approfondire:

La Caserma dei Carabinieri in centro storico? Può darsi. I giorni scorsi un sopralluogo dei vertici comunali e delle forze dell’ordine nel vecchio palazzo Barsottelli ha fatto alzare le antenne tra la gente. Il sindaco Marcello Pierucci indugia, ma conferma che potrebbe essere una delle opzioni al vaglio. Il palazzo del notaio Barsottelli è una delle dimore storiche più belle ed importanti del centro di Camaiore e si trova tra via Oberdan e via Delle Monache costeggiando la Contrada Palmerini con una loggia ad archi invidiabile: adesso è di proprietà della parrocchia di Santa Maria Assunta e infatti era presente anche il Priore, monsignor Silvio Righi. Che si parla di dover trasferire il comando dei Carabinieri dalla sede di via Roma è già da tanto tempo. Le alternative sono varie, ma quella del palazzo Barsottelli è senza dubbio una delle migliori. Ereditato dalla chiesa vista la volontà del proprietario, prima è rimasta la casa della sorella Amalia morta anni fa.

Gli appartamenti, ricavati temporaneamente, sono stati nel tempo affittati a famiglie bisognose e a canoni bassi, ma negli anni sono divenuti inagibili e quindi sono stati eseguiti gli sfratti. Nel piano terra vi era il magazzino dei tappetari e ancora oggi, in una stanzona, si raccolgono i vestiti per i bisognosi al ‘Mantello di San Martino’. Il progetto era fino a poco tempo fa quello di trasformarlo in appartamenti, ma adesso esiste questa nuova possibilità. Del resto, sarebbe legittimo adibirlo ad una funzione pubblica. Vedremo gli sviluppi amministrativi e soprattutto economici del progetto.

