Timori per la caserma dei carabinieri

C’è preoccupazione nel territorio di Casalguidi e Cantagrillo per le voci insistenti di una imminente chiusura della caserma dei Carabinieri. Lo rendono noto dalla sezione pistoiese di Patto per il Nord: "Riteniamo – dichiara Federico Liberati, esponente del movimento – che la storica presenza dell’Arma dei Carabinieri nella zona di Casalguidi, unitamente a quella di Cantagrillo, sia fondamentale per la sicurezza del territorio e della comunità, che ha sempre avuto fiducia nell’Arma dei Carabinieri. Questi si sono sempre distinti per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché durante le calamità che hanno colpito questo territorio, dando sempre manforte alle persone più deboli. Sono sempre stati un punto di riferimento per tutti, senza distinzioni, per i residenti e non".

L’invito è per il sindaco Piero Lunardi e per la giunta ad adoperarsi per una soluzione: "Ci permettiamo con rispetto – propone ancora Federico Liberati, esponente della sezione di Pistoia di Patto per il Nord – di suggerire all’amministrazione locale, in maniera propositiva, di prendere in considerazione la nuova eventuale locazione della caserma presso il vecchio complesso scolastico delle scuole di Cantagrillo, fino a ora rimasto inutilizzato. O dove essa lo riterrà opportuno. L’importante è far restare salda la presenza dei Carabinieri a supporto della sicurezza dei cittadini del territorio".

D.G.