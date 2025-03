Allerta meteo arancione. Oggi le scuole sono chiuse. Il lago in piena fa paura

Scatta l’allerta meteo "arancione-tendente al rosso" dalle 8 alla mezzanotte di oggi per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore e rischio idraulico sul reticolo principale.

Per garantire la sicurezza dopo un vertice nel tardo pomeriggio avuto con la prefettura, è stata decisa la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in quasi tutta la Versilia, a Viareggio, Camaiore, Massarosa, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, dove oltre all’istituto comprensivo, resterà chiuso anche il Museo storico della Resistenza di Sant’Anna. Fa eccezione solo Pietrasanta. A Viareggio restano chiuse anche le pinete e il viale dei Tigli. A Camaiore non si svolgerà neppure il mercato nel centro storico.

Le previsioni meteo promettono ancora pioggia battente fino a domenica, con rischio di superamento dei livelli di guardia del lago di Massaciuccoli e anche nelle zone di costa si registra un innalzamento del livello del mare che ostacola il normale sbocco dei corsi d’acqua. Per garantire il normale deflusso delle acque e la riduzione del rischio idraulico, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è al lavoro già da mercoledì per monitorare la situazione in maniera costante e sono stati attivati i turni sulle 24 ore per garantire il presidio anche durante le ore notturne.

Nella stessa giornata è inoltre entrata in funzione la maggior parte degli impianti idrovori lungo la costa apuoversiliese. È stata subito attivata l’idrovora della Bufalina perché la pioggia ha fatto salire il livello del Lago di Massaciuccoli a +24 centimetri sul livello del mare. Dato che le condizioni meteo e idrauliche impediscono il normale deflusso delle acque dal Lago, il Consorzio prima ha liberato la foce del canale della Bufalina dalla barriera di sabbia per poi attivare due pompe dell’idrovora della Bufalina, al 30% della capacità. Il livello del lago si è per ora stabilizzato a +27 centimetri. È stata inoltre aumentata anche la portata dell’idrovora della Bufalina portata all’80% con tre pompe attive.