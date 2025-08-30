Alla Capannina. Evento annullato per le infiltrazioni

Infiltrazioni d’acqua che passavano anche da lampadari e finestre. La pioggia ha messo in ginocchio la serata in Capannina dove era prevista la presenza come guest de Il Pagante. E così intorno alle 21,30 la proprietà, visto che le precipitazioni stavano interessando gli interni del locale, ha deciso di cancellare l’evento e inviare i clienti presenti ad uscire "per garantire la sicurezza dei clienti e del personale" come è stato ufficialmente comunicato anche via social, anticipando il rimborso dei biglietti on line entro una settimana.

Il maltempo del 28 agosto ha causato danni un po’ su tutto il territorio di Forte dei Marmi, dove una tromba d’aria ha colpito i bagni Angelo, Carlo Annetta e Vasco. I lavori di ripristino sono stati effettuati già ieri mattina per consentire un accesso regolare alla spiaggia dei tanti turisti ancora presenti a Forte dei Marmi. "Ringraziamo i balneari che “si sono rimboccati le maniche” – ha dichiarato l’assessore alla viabilità Massimo Lucchesi – e hanno prontamente reagito alle avversità". Non sono stati riscontrati altri danni, ad eccezione di alcuni rami caduti e già rimossi in alcuni parchi. La costante e capillare manutenzione, effettuata dall’amministrazione comunale su strade e luoghi pubblici, ha scongiurato un’emergenza più grave.