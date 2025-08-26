Non è colpa di Manganiello
Al via il progetto "Adotta un tasto". Fondi per acquistare un pianoforte
26 ago 2025
DANIELE MASSEGLIA
Al via il progetto "Adotta un tasto". Fondi per acquistare un pianoforte

Campagna avviata dal direttore d’orchestra Guttman: servono 30mila euro. "Farà parte del patrimonio della città"

Da sinistra Verona,. Giovannetti e Guttman durante l’annuncio dell’asta

Da sinistra Verona,. Giovannetti e Guttman durante l’annuncio dell’asta

Sono tante le ciliegine che continuano ad arricchire la torta a sostegno della candidatura di Pietrasanta a capitale dell’arte contemporanea 2027. L’ultima è legata al progetto "Adotta un tasto", raccolta fondi mirata a dotare la città di un pianoforte di prim’ordine. A lanciare il progetto è il violinista e direttore d’orchestra, nonché direttore artistico del festival "Pietrasanta in concerto", Michael Guttman, il quale ai primi di luglio aveva annunciato questa intenzione insieme a Piero Verona dell’associazione "Amici di Pietrasanta in concerto" e al sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti.

L’idea in realtà è del soprano Alida Berti, presidente dell’associazione "Kreion Versilia", spinta dal sogno di dotare la città di uno strumento capace di servire studenti e associazioni. La sfida è stata subito raccolta da Guttman insieme a Musica Viva, Diafonia e Compagnia della musica. Scopo del progetto è infatti quello di portare la musica nel cuore della città e di metterla a disposizione di tutti dato che il pianoforte – composto da 88 tasti e dal costo di circa 30mila euro – diventerà patrimonio di Pietrasanta e sarà destinato alle associazioni musicali e culturali del territorio diventando fondamentale per le lezioni di musica e per la crescita artistica degli studenti. Al tempo stesso, lo strumento sarà messo a disposizione delle scuole per attività didattiche, saggi e concerti. La sua collocazione sarà invece valutata insieme all’amministrazione comunale, mentre la gestione potrà essere affidata a un’associazione di riferimento.

"La musica – sottolinea Guttman – è una delle più grandi forme di educazione che possiamo offrire ai ragazzi. Da sempre mi batto per renderla accessibile a tutti e credo profondamente nella sua forza formativa. Con questo progetto chiediamo a ciascuno di partecipare, anche con un contributo simbolico: anche un solo euro può fare la differenza. Io stesso darò il mio sostegno e coprirò la parte mancante, perché questo è un dono che vogliamo costruire insieme, come comunità, per i giovani di Pietrasanta". Chiunque potrà dare il suo contributo al link: www.gofundme.com/f/adotta-un-tasto, che si concluderà entro Natale. "Ogni donazione, per quanto piccola – conclude Guttman – contribuirà a rendere possibile l’acquisto. Per i contributi più significativi è previsto un riconoscimento speciale, con la consegna di una piccola opera d’arte in marmo a forma di tasto di pianoforte, simbolo concreto di appartenenza a un progetto che unisce musica e tradizione artistica locale".

