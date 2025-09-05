Versilia, Pronto Soccorso sotto assedio: feriti medico e infermiera. La rabbia del personale

Viareggio, 6 settembre 2025 – Un’altra grave aggressione al personale del Pronto Soccorso si è consumato all’ospedale Versilia dove un paziente straniero ha ferito un medico e una infermiera che cercavano di visitarlo. L’aggressione è stata piuttosto violenta con il medico che ha riportato la frattura del polso e l’infermiera la rottura di due costole. Lo straniero ha anche minacciato gli altri pazienti in attesa di essere visitati.

“Un quadro desolante – dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia che proprio pochi giorni fa aveva fatto visita all’ospedale in sieme al candidato a presidente delle Regione Alessandro Tomasi – Nonostante le decine di episodi disseminati un po’ ovunque, non è stato fatto nulla da parte della regione Toscana per arginare il fenomeno. Siamo fermi alle dichiarazioni di Giani che, esattamente un anno fa, faceva uno dei tantissimi annunci che, nello stile della sinistra renziana e post renziana, servono a prendere un titolo di giornale, per un giorno. Mi riferisco alla proposta di istituire una polizia regionale che avesse il compito di salvaguardare gli operatori sanitari. Dopo un anno nulla è accaduto, mentre invece la proposta che abbiamo fatto come FdI in consiglio regionale di creare presidi militari è stata derisa e accantonata”.

L'ingresso dell'ospedale Versilia in una foto di repertorio. Nuova aggressione al Pronto Soccorso

Sulla questione interviene anche l’onorevole Vittorio Zucconi di Fratelli d’Italia secondo cui non è più tollerabile che gli operatori sanitari rischino la vita mentre svolgono il loro lavoro. “Chi lavora in corsia, nei Pronto Soccorso, nei reparti di emergenza, lo fa per tutelare la salute di tutti noi. È inaccettabile – ha detto Zucconi – che venga messo in pericolo da soggetti violenti. Gli ospedali devono tornare a essere luoghi sicuri, di cura e di rispetto, non teatri di aggressione”. L’onorevole di Fratelli d’Italia annunciano inoltre la volontà di promuovere, in tempi rapidi, un confronto con la Prefettura di Lucca, la direzione dell’Asl e le rappresentanze sindacali, al fine di istituire un tavolo permanente per la sicurezza negli ospedali.