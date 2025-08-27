“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
27 ago 2025
DANIELE MASSEGLIA
Addio a Milvia Giannoni. Contradaiola dal cuore d’oro

Malata da tempo, aveva 77 anni. Lavorò a lungo al circolo Soms di Capriglia. Le lacrime dei biancoverdi: "Sei sempre stata presente". Domani i funerali.

Un’immagine sorridente di Milvia Giannoni, storica contradaiola della Collina e gran tifosa della Fiorentina oltre che persona attiva nella vita di Capriglia

Un’immagine sorridente di Milvia Giannoni, storica contradaiola della Collina e gran tifosa della Fiorentina oltre che persona attiva nella vita di Capriglia

Una piccola grande donna dal cuore d’oro e generoso, piena di vita e innamorata della sua Capriglia. Basta questa descrizione per rendere l’idea del vuoto lasciato nella frazione collinare da Milvia Giannoni, il cui sorriso si è spento all’età di 77 anni a causa di un male di cui soffriva da tempo. Restano il suo esempio e i tantissimi ricordi, a partire dalla contrada della Collina, dove Milvia era presente come consigliere nel direttivo partecipando alle varie attività. "Era la nostra colonna portante: grazie Milvia – scrive la contrada biancoverde – per l’aiuto che ci hai dato in tutti questi anni, per la tua bontà, la tua generosità e la grande voglia di vivere che ci hai sempre trasmesso. Anche quando le tue condizioni di salute non erano più buone, sei sempre stata presente con il sorriso e l’entusiasmo che ti contraddistinguevano e questo non lo dimenticheremo mai. Sarai sempre con noi". Lavoratrice instancabile, aveva sempre fatto le stagioni negli alberghi oltre che nel circolo Soms di Capriglia. "La tua anima – scrive il circolo – rimarrà tra queste mura e continuerà ad essere viva, nella memoria della tua risata, del tuo brontolio bonario e della tua energia incredibile. Ci mancherai tantissimo".

Tifosissima della Fiorentina, tanto da essersi tatuata un giglio sul polso sinistro, Milvia lascia i tre figli Monica, Michele e Massimiliano Pancetti, più due nipoti, con i familiari che ringraziano la nuora Gaia Panicucci per averli aiutati assistendola fino alla fine. I funerali a cura de "La Piramide", si terranno domani alle 10 nella chiesa di Capriglia.

d.m.

