“La vita può allontanarci, l’amore continuerà”. Valentina Tolomei, folla commossa ai funerali

Capannori (Lucca), 31 maggio 2025 – Tantissima gente fuori e dentro la chiesa di Capannori per l’ultimo saluto a Valentina Tolomei, la 17enne travolta e uccisa dall’auto guidata da un 29enne sotto effetto di alcol e stupefacenti. La bara bianca trasportata dagli amici e una maglietta con la scritta “Brilla per noi”, ma anche tanti striscioni e palloncini rosa.

Folla ai funerali di Valentina Tolomei

Una comunità sconvolta dal dolore per la perdita di una ragazza molto conosciuta e apprezzata. “La vita può allontanarci, l’amore continuerà”. E ancora: “Il tuo sorriso resterà sempre nei nostri cuori”. Valentina Tolomei stava tornando a casa nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, quando l’auto guidata da un giovane del luogo l’ha centrata in pieno senza lasciarle scampo.

I successivi accertamenti hanno dimostrato che il 29enne era al volante sotto l’effetto di alcol e droga e per questo è stato anche arrestato. L’accusa è di omicidio stradale. Valentina Tolomei frequentava la terza del Liceo delle Scienze Umane “Paladini”.

“Ricordiamo con profonda commozione e sgomento la nostra meravigliosa Valentina – avevano scritto i docenti in una lunga lettera – , il suo sorriso dolce e un po’ imbarazzato, gli occhi grandi e curiosi di una ragazza che sapeva illuminare la classe con la sua presenza viva, l’entusiasmo e la voglia di imparare cose nuove. Era allegra, spontanea, giocherellona — come sanno esserlo i ragazzi quando sono sereni e si sentono al sicuro”.

Valentina aveva anche la passione per il canto e per la danza. Nei giorni scorsi anche il suo fidanzato, attraverso un post su TikTok, le aveva dedicato una lunga e straziante lettera di addio. “Eri più di una fidanzata per me. Eri casa. Eri pace. Eri il motivo per cui certe giornate sembravano meno pesanti, la voce che riusciva a calmarmi anche solo con un ‘ci sono’. Avevi una forza incredibile, anche quando stavi crollando”, aveva scritto il compagno, ricordando quel suo proverbiale sorriso che adesso mancherà a tutti.