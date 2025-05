Valentina, domani l’addio. Mazzi di fiori e messaggi sul luogo dell’incidente

Saranno celebrati domani alle 15,30 nella chiesa di Capannori i funerali di Valentina Tolomei, la ragazza di 17 anni morta nella notte fra sabato e domenica nel tragico schianto della sua Vespa contro una Mercedes sulla via Romana a Capannori. La salma da ieri pomeriggio è stata trasferita alla Casa del Commiato della Croce Verde di Lucca, dove può essere visitata. Il magistrato, dopo che è stata effettuata l’autopsia affidata al medico legale David Forni, ha dato infatti il via libera per il rito funebre.

E intanto prosegue il commosso pellegrinaggio di parenti, amici e anche semplici conoscenti sul luogo dell’incidente sulla via Romana. Nel punto dove è stato ritrovato il corpo della ragazza, a breve distanza dall’incrocio con via di Paganico, sono stati lasciati tantissimi mazzi di fiori, messaggi, ma anche oggetti comuni, come piccolo ricordo personale. Ci sono perfino alcuni pezzi della Vespa in sella alla quale viaggiava la ragazzina: il motociclo è andato semidistrutto nel pauroso schianto con la Mercedes guidata dal 29enne di Porcari, risultato poi positivo ai test su alcol e sostanze stupefacenti.

Il giovane, indagato per omicidio stradale, era finito in un primo tempo agli arresti domiciliari, ma il gip ha poi disposto per lui solo l’obbligo di dimora nel Comune di Porcari, con il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 6 di mattina, ma con la possibilità di recarsi al lavoro nell’azienda di Carraia dove è dipendente, chiaramente accompagnato da qualcuno, perché la patente gli è stata ritirata.

Oggi sarà nominato ufficialmente anche un consulente tecnico per la ricostruzione dell’incidente mortale: la scelta della Procura è caduta sull’ingegner Fabio Bernardini. Anche il difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Poli, incaricherà un proprio consulente. Il giovane automobilista al momento è sempre rinchiuso dentro casa e non ha contatti con l’esterno.