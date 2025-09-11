Terrore in un bar: ubriaco minaccia i clienti con una bottiglia e molesta la commessa

Assisi, 11 settembre 2025 - Ha terrorizzato i clienti di un bar, minacciato il titolare e molestato la commessa. Succede in un bar di Assisi dove la Polizia ha denunciato per i reati di violenza sessuale, diffamazione e minaccia aggravata, un uomo di 38 anni. Il balordo, ubriaco e aggressivo, è entrato nel bar vicino alla sua abitazione e, in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, ha iniziato ad importunare la barista, dapprima con commenti offensivi e irriverenti e poi chiedendole, con toni aggressivi, di dargli attenzioni. Nonostante i tentativi del titolare di allontanare l’uomo, quest’ultimo si è avventato contro la donna che è stata strattonata, insultata e palpeggiata nelle parti intime. Successivamente, in uno scatto di ira, ha minacciato e tentato di aggredire il titolare e altri avventori prima con una bottiglia di vetro e poi con uno sgabello di ferro. È stato grazie anche all’aiuto di alcuni clienti, che il titolare è riuscito a bloccare il 38enne, poi contenuto in sicurezza dagli agenti del Commissariato, nel frattempo contattati da un cliente. L'uomo era gravato da diversi precedenti di polizia per lesioni personali e rissa, tutti avvenuti all’interno di locali pubblici, oltre che per stupefacenti, a seguito dei quali gli è stata anche ritirata la patente. Il questore di Perugia, alla luce delle condotte avute dall’uomo, ha emesso a suo carico la misura di prevenzione dell’avviso orale e avviato la procedura per l’emissione del divieto di accesso ai locali pubblici.