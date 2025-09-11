C’è anche Nathalie Lemmens: "Porto qui la mia esperienza"

PERUGIA Una nuova settimana di preparazione atletica è cominciata e la Bartoccini Mc Restauri Perugia ora è finalmente al completo. Reduce da un’estate intensa con la sua nazionale belga, proveniente dal campionato mondiale disputato in Thailandia, da lunedì ha iniziato ad allenarsi con le nuove compagne la centrale Nathalie Lemmens (foto) che afferma: "Sono stata accolta calorosamente a Perugia. Fin dal primo giorno, tutti mi hanno fatto sentire a mio agio, lo staff e le compagnie di squadra mi hanno supportato molto. È stata una prima impressione davvero positiva. Le mie nuove compagne di squadra mi sono sembrate fantastiche. Sono molto gentili, aperte e sempre pronte ad aiutarmi. Percepisco un’ottima atmosfera e uno spirito combattivo nella squadra. Sono entusiasta di poter crescere insieme a loro in questa stagione. L’estate con la Nazionale del Belgio è stata intensa ma molto gratificante. Ho acquisito molta esperienza, ho giocato ad alto livello e credo che mi abbia aiutato a migliorare come giocatrice. Ora non vedo l’ora di portare questa esperienza a Perugia". Carisma e ben 195 cm di altezza, la giocatrice è pronta a dare solidità al centro della rete perugina. Alla recente competizione iridata le belghe hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale, arrendendosi al tie-break contro la Polonia. L’atleta è pronta a diventare un punto di riferimento per le ragazze di coach Giovi.

Alberto Aglietti