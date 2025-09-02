Ternana-Ascoli, scontri dopo la partita: arrestati cinque tifosi rossoverdi

Terni, 2 settembre 2025 - Cinque ultras della Ternana sono stati arrestati poche ore fa dalla Questura di Terni per i gravissimi incidenti avvenuti domenica durante la partita Ternana-Ascoli. Sono tutti appartenenti al tifo organizzato della curva Nord del ‘Liberati". Su di loro gravano i reati di violenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale – in concorso – e, in un caso, anche per danneggiamento aggravato per aver colpito più volte un veicolo della polizia locale con un oggetto contundente.

Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, commenta così l'operazione della Digos. "Questa è la risposta immediata e decisa dello Stato contro chi trasforma un evento sportivo in un campo di battaglia, usando il calcio come pretesto per colpire le forze dell'ordine e cercare lo scontro con altre tifoserie", ha aggiunto il segretario del Coisp, che ha espresso la propria solidarietà "ai colleghi colpiti dalla violenza criminale di questi soggetti e un plauso al questore di Terni per l'azione rapida ed efficace".

"Questi violenti travestiti da tifosi in realtà sono delinquenti che vanno isolati e allontanati dagli stadi senza esitazioni. La nostra linea è chiara: tolleranza zero verso chi aggredisce uomini e donne in divisa e Daspo a vita. Oggi è arrivata una risposta dura e giusta, e da adesso in poi ci aspettiamo pene severe e misure restrittive esemplari, perchè la violenza non può mai essere normalizzata né minimizzata".

Per quanto riguarda eventualidenunce e possibili Daspo, le attività di indagine della polizia proseguono ed è possibile che novità possano emergere nel corso dei prossimi giorni.