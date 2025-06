Rubano alcolici al bar del Circolo tennis di Gubbio, 2 giovani nei guai

Gubbio, 4 giugno 2025 - Due giovani, uno di Fabriano e l'altro di Gubbio (21 e 23 anni) sono finiti nei guai. I carabinieri di Gubbio (con la collaborazione dei colleghi di Scheggia) hanno arrestato in flagranza di reato il primo, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno del Circolo del tennis eugubino, mentre l'altro è stato denunciato in stato di libertà per la medesima ipotesi delittuosa ed in concorso.

I due si aggiravano di notte nelle strutture del club. Sono stati visti e da lì è scattata la telefonata al 112. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno sorpreso uno dei due malviventi mentre usciva dall’area sportiva con la refurtiva occultata in due sacchi di plastica, mentre il complice se la dava a gambe.

I due erano riusciti a rubare oltre 500 euro di prodotti alcolici e alimentari, trafugati dal bar del circolo. Al termine degli accertamenti, alla luce di così rilevanti elementi probatori raccolti, il 21enne è stato dichiarato in stato di arresto, provvedimento successivamente convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia che ha disposto a carico dell’interessato l’obbligo di dimora nel comune di Fabriano.

A ben poco è servita la fuga del complice: il 23enne eugubino, infatti, pur essendo riuscito ad eludere le prime ricerche, è stato comunque individuato e identificato grazie all’analisi di filmati di videosorveglianza effettuata dagli uomini dell’Arma. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di furto aggravato in concorso.