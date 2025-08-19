Rapina e ferisce un uomo per strada a Terni: scatta il fermo

Terni, 19 agosto 2025 - Aveva rapinato e poi ferito con un coltello un tunisino in Largo Ottaviani a Terni per portagli via un cellulare altri oggetti personali. Ma la Polizia nel giro di poche ore si è messa sulle tracce del malvivente. Ora, la Squadra Mobile, diretta dal commissario capo Lorenzo Lucattoni, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ventenne egiziano, gravemente indiziato di una rapina aggravata con lesioni personali.

I fatti risalgono alla sera di ferragosto. Grazie all’immediato intervento delle volanti, sul luogo dell'aggressione è stato ritrovato un coltello compatibile con le lesioni riportate dalla vittima. Contestualmente, le indagini hanno permesso di raccogliere importanti testimonianze, tra cui quella di un amico del ferito. Fondamentale anche l’analisi dei profili social, che ha consentito di risalire all’identità del presunto autore.

Nella stessa giornata, grazie alla collaborazione dell’Arma, impegnata in un posto di controllo, il giovane presunto autore è stato rintracciato a bordo di un’Audi A5 di colore grigio. In quella circostanza, il soggetto ha anche esibito una patente di guida rumena risultata palesemente falsa, che è stata sequestrata.

Il questore di Terni, Michele Abenante, si è congratulato con il personale della Polizia e i militari dei Carabinieri per l’operazione condotta con straordinaria professionalità e tempestività. “La rapidità con cui è stato fermato il presunto autore – ha dichiarato – rappresenta un chiaro segnale della costante presenza e della determinazione delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità ai cittadini ternani”.

Inoltre, con provvedimento amministrativo di competenza, ha emesso nei confronti dell'egiziano la misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane con particolare riferimento all’accesso e stazionamento nei pressi degli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento posti in prossimità del luogo dell’aggressione.