Meningite, un altro ricovero in ospedale. Profilassi per 5 persone

Perugia, 19 maggio 2025 - Un nuovo caso di meningite meningococcica all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il paziente da sabato è ricoverato nel reparto di Malattie infettive, in condizioni cliniche stabili. La comunicazione è stata inviata dalla direzione ospedaliera al servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 1, che ha avviato subito l’indagine epidemiologica.

L' Azienda sanitaria ha ricostruito i contatti stretti della persona contagiata: si tratta di tre conviventi e due conoscenti, tutti già raggiunti dai sanitari e sottoposti a profilassi antibiotica, come previsto dai protocolli per contenere la diffusione della malattia. La meningite da meningococco è una malattia infettiva trasmessa per via aerea, attraverso un contatto stretto e prolungato tra persone. Il batterio non sopravvive a lungo fuori dall’organismo umano e, per questo, non è necessaria alcuna sanificazione degli ambienti frequentati dalla persona contagiata. L’Usl Umbria 1 fa sapere che la situazione è sotto controllo e che al momento non ci sono elementi di rischio per la popolazione generale.

A fine aprile, sempre al Santa Maria era stata ricoverata una ragazza di 18 anni che aveva partecipato a una messa nella chiesa di Montelaguardia.