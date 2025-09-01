Fanny Tardioli conquista la fascia di Miss Umbria 2025 e accede alle finali nazionali

Gubbio, 1 settembre2025 - Riflettori sulle "reginette" umbre. Una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza ha illuminato piazza 40 Martiri a Gubbio. Erano quindici le ragazze umbre che si sono sfidate a colpi di fascino e sfilate in passerella per conquistare l’accesso alle finali nazionali di Miss Italia 2025, che si svolgeranno il prossimo 15 settembre a Porto San Giorgio. Tre le uscite sul palco della serata eugubina, presentata da Marco Zingaretti e Cecilia Alma Levita: la prima in abiti eleganti, la seconda in con abiti sportivi dello sponsor della serata (Givova) e la terza invece con un costume.

A rubare la scena è stata Fanny Tardioli, 20enne di Spoleto, che è stata eletta Miss Umbria e accederà quindi alla fase finale tra due settimane. Insieme a lei sono state assegnate ulteriori otto fasce, che hanno permesso ad altrettante ragazze di continuare a sognare e di portare i propri desideri e ambizioni anche nelle Marche tra due settimane.

La bellissima Fanny, studentessa del Liceo Artistico e ora iscritta a Lettere all’Università di Siena ha saputo imporsi con la sua grazia e la sua eleganza su un ventaglio di temibili rivali. In casa Tardioli riflettori accesi anche su Junior, fratello di Fanny, talentuoso atleta della staffetta ai campionati italiani.