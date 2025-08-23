Un fiorentino in corsa per il titolo di più bello d’Italia. Chi è Matteo Frosali

Firenze, 23 agosto 2025 – C’è anche Firenze in gara per il titolo di “Mister Italia 2025”. A rappresentare la città è Matteo Frosali, 26 anni, che mercoledì 27 agosto sarà a Giulianova (Teramo) per la prefinale nazionale del concorso, in programma in piazza del Mare.

Settanta i concorrenti arrivati a questa fase dopo una lunga selezione in tutta Italia curata dallo staff del patron Claudio Marastoni. Solo quaranta di loro accederanno alla finalissima di Pescara, nello scenario dello Stadio del Mare, dove verrà eletto l’erede del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Alto 1,86, professione content creator, Matteo è appassionato di sci e di palestra. Il concorso Mister Italia, considerato la versione maschile di “Miss Italia”, nel tempo ha lanciato volti diventati noti nel mondo dello spettacolo e della televisione come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone e Luca Onestini. Chi vuole seguire da vicino l’avventura di Frosali in Abruzzo potrà farlo attraverso i canali social ufficiali del concorso (@concorsomisteritalia su Facebook e Instagram).